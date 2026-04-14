«Счёт будет 5:0». Легендарный комментатор Дик Витале в пятый раз столкнулся с раком
Комментарии

Легендарный баскетбольный комментатор ESPN Дик Витале сообщил, что у него вновь обнаружено онкологическое заболевание. По его словам, результаты недавней биопсии подтвердили наличие меланомы в лёгких и брюшной полости (в области печени). Витале отметил, что в ближайшее время начнёт курс иммунотерапии и настроен на очередную победу в борьбе с болезнью.

«Сегодня мой онколог сообщил, что биопсия подтвердила диагноз меланомы в лёгких и брюшной полости. Я начну иммунотерапию и планирую выиграть эту битву. Я побеждал меланому, лимфому, рак голосовых связок и рак лимфатических узлов. Счёт 4:0, и я уверен, что будет 5:0», — цитирует Витале ESPN.

Дик также поблагодарил семью, коллег по ESPN и болельщиков за поддержку, отметив, что намерен продолжать благотворительную деятельность и помощь детям, борющимся с онкологическими заболеваниями.

Ранее Витале уже несколько раз проходил лечение от рака: впервые заболевание было выявлено в 2021 году, после чего он неоднократно объявлялся победившим болезнь, однако она возвращалась в последующие годы.

В прошлом Витале был главным тренером Университета Детройт Мерси, а также работал главным тренером клуба НБА «Детройт Пистонс».

