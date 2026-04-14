Видео: Единая лига показала лучшие моменты игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила 10 лучших моментов с прошедших матчей игровой недели с 6 по 12 апреля.

В подборку вошли следующие эффектные действия: данки Андрея Зубкова, Мэтта Коулмэна, Норберта Лукача, Алена Хаджибеговича, блок-шоты Антона Сущика, Даниила Ключенкова, Джеремайи Мартина, передача Дишона Пьерра на данк Маркуса Бингэма, аллей-уп Трента Фрейзера на Андре Роберсона, бросок на последней секунде Антониуса Кливленда.

Победителем регулярного чемпионата сезона-2025/2026 за несколько туров до конца стал московский ЦСКА. Последние игры регулярки состоятся 22 апреля, а далее команды ожидает стадия плей-офф.