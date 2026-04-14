«Это шок». Яннис Адетокунбо оказался удивлён увольнением Дока Риверса

31-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб «Милуоки Бакс», оказался удивлён увольнением главного тренера коллектива Дока Риверса, которое произошло 13 апреля.

«Это шок для меня. Он провёл 25 лет в качестве главного тренера, он невероятный специалист. Почти 15 лет в качестве игрока. Он в НБА 30-40 лет, он определённо легенда НБА. И, как вы знаете, он станет членом Зала славы. С ним было здорово работать.

Но я должен позвонить ему», — приводит слова Янниса журналист Джефф Скверски в социальных сетях.

