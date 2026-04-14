«Партизан» отреагировал на трансферный бан от ФИБА

Команда Евролиги «Партизан» отреагировала на наложение на коллектив трансферного бана из-за выплат бывшему игроку клуба Кевину Пантеру.

«БК «Партизан» полностью осведомлён об этом деле, и всё происходит в соответствии со стандартными процедурами. Текущий запрет будет снят очень скоро, так как это был необходимый шаг в связи с одобренным планом выплат ФИБА.

Да, это дело о личных налогах Кевина Пантера, в подробности которого мы не будем вдаваться. Однако мы подали апелляцию на это решение в Федеральный суд Швейцарии. Учитывая, что наш клуб впервые обратился в Федеральный суд Швейцарии, мы полагаем, что это достаточно объясняет нашу позицию и мнение относительно этого решения.

Однако наша апелляция не приостанавливает исполнение решения BAT. Тем временем мы обеспечим нормальное функционирование клуба, включая снятие запрета ФИБА», — приводит слова представителя сербского клуба издание Eurohoops.