Керр объяснил, почему рекорд «Голден Стэйт» по победам в НБА может оказаться вечным

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался, почему исторический рекорд команды по победам в регулярном чемпионате НБА может остаться вечным. По словам специалиста, в начале нынешнего сезона он допускал, что «Оклахома-Сити Тандер» могла бы превзойти это достижение, однако со временем понял, насколько это сложно в современных условиях.

«Раньше в этом сезоне думал, что у «Оклахомы» есть реальный шанс. Но теперь видно, насколько это трудно. Одна из причин, почему рекорд может никогда не быть побит, заключается в темпе и пространстве в современной игре. Всё сильно изменилось, увеличились нагрузки и износ игроков. Мы гораздо лучше следим за здоровьем баскетболистов, чем раньше. Игроки проводят более длинные карьеры, но играют меньше матчей за сезон, потому что бережём их при повреждениях. Это всё влияет. Просто не вижу, как кто-то сможет пройти сезон с результатом 74-8. Не понимаю, как это вообще возможно», — приводит слова Керра журналист Ник Фриделл на своей странице в социальных сетях.

Рекорд «Голден Стэйт» по победам в регулярном сезоне НБА (73-9) был установлен в сезоне-2015/2016.

Стефен Карри сдержанно реагирует на слова Дрэймонда Грина: