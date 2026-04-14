Стивен Эй Смит назвал условие, при котором «Лейкерс» не пройдут «Хьюстон» в плей-офф НБА

Известный американский эксперт и аналитик Стивен Эй Смит высказался о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» в противостоянии с «Хьюстон Рокетс» в первом раунде плей-офф НБА. По мнению обозревателя, даже высокий уровень игры Леброна Джеймса не компенсирует отсутствие двух ключевых игроков «озёрников», Луки Дончича и Остина Ривза.

«Вы можете сколько угодно говорить о винтажном Леброне. Джеймс наберёт свои очки. Он один из величайших игроков в истории. Но отсутствие Луки и Ривза слишком серьёзно, чтобы он мог это компенсировать. Не думаю, что Джеймс сможет это сделать. Не думаю, что у него получится. Без Луки и Остина Ривза «Лос-Анджелес Лейкерс» не пройдёт дальше пяти матчей. Возможно, они вообще проиграют все встречи», – сказал Эй Смит в эфире шоу First Take.

Ранее сообщалось, что Ривз, как ожидается, пропустит первый раунд плей-офф из-за травмы косой мышцы живота. Дончич травмировал заднюю поверхность бедра и, возможно, вернётся в строй по ходу первого раунда.

