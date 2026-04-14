Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стивен Эй Смит назвал условие, при котором «Лейкерс» не пройдут «Хьюстон» в плей-офф НБА

Известный американский эксперт и аналитик Стивен Эй Смит высказался о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» в противостоянии с «Хьюстон Рокетс» в первом раунде плей-офф НБА. По мнению обозревателя, даже высокий уровень игры Леброна Джеймса не компенсирует отсутствие двух ключевых игроков «озёрников», Луки Дончича и Остина Ривза.

«Вы можете сколько угодно говорить о винтажном Леброне. Джеймс наберёт свои очки. Он один из величайших игроков в истории. Но отсутствие Луки и Ривза слишком серьёзно, чтобы он мог это компенсировать. Не думаю, что Джеймс сможет это сделать. Не думаю, что у него получится. Без Луки и Остина Ривза «Лос-Анджелес Лейкерс» не пройдёт дальше пяти матчей. Возможно, они вообще проиграют все встречи», – сказал Эй Смит в эфире шоу First Take.

Ранее сообщалось, что Ривз, как ожидается, пропустит первый раунд плей-офф из-за травмы косой мышцы живота. Дончич травмировал заднюю поверхность бедра и, возможно, вернётся в строй по ходу первого раунда.

Материалы по теме
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Live
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!

Аллигатор подкрался к Леброну во время игры в гольф:

