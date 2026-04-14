Названы 18 игроков, которые приняли участие во всех матчах регулярки НБА этого сезона

В регулярном чемпионате НБА сезона-2025/2026 лишь 18 баскетболистов приняли участие во всех 82 матчах команды — это чуть больше одной полной заявки клуба. Как информирует Sports Illustrated, в список вошли: Микал Бриджес («Нью-Йорк Никс»), Буб Каррингтон («Вашингтон Уизардс»), Джулиан Шампани («Сан-Антонио Спёрс»), Десмонд Бейн («Орландо Мэджик»), Брюс Браун («Денвер Наггетс»), Тумани Камара («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Донте Дивинченцо («Миннесота Тимбервулвз»), Крис Данн («Лос-Анджелес Клипперс»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»), Джавонт Грин («Детройт Пистонс»), Джей Хафф («Индиана Пэйсерс»), Осо Игодаро («Финикс Санз»), Сион Джеймс («Шарлотт Хорнетс»), Келдон Джонсон («Сан-Антонио Спёрс»), Джейк Ларэвиа («Лос-Анджелес Лейкерс»), Брэндин Подзиемски («Голден Стэйт Уорриорз»), Джамал Шид («Торонто Рэпторс») и Рид Шеппард («Хьюстон Рокетс»).

При этом только четыре игрока выходили в стартовом составе абсолютно в каждой встрече сезона. В их число вошли Бриджес, Бейн, Дивинченцо и Камара.

