«Они не были в прайме». Агент Леброна — о критике в адрес Джеймса за игру со звёздами

Известный агент Рич Пол, представляющий интересы 41-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высказался по поводу критики в адрес своего клиента из-за звёздных игроков, с котором лидер калифорнийцев выступал в своей карьере.

«Леброн всегда играл лучше с меньшим количеством звёзд… Люди приписывают ему всех этих людей, с которыми он играл, но эти парни даже не были в своей лучшей форме. Если бы вы поставили его в пару с Шаком в расцвете сил, у него было бы 12 колец. О чём мы говорим?» — сказал Рич в подкасте Game Over with Max Kellerman and Rich Paul.