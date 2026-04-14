Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс укрепил лидерство по наградам «Игрок недели» в истории НБА

Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает удерживать лидерство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству наград «Игрок недели». 41-летний спортсмен был признан лучшим игроком финальной недели сезона-2025/2026. На счету ветерана 70 таких призов, что значительно превышает показатели других звёзд лиги.

Второе место делят Коби Брайант и Кевин Дюрант — у обоих по 33 награды. На четвёртой позиции располагается Яннис Адетокунбо с 28, далее идёт Джеймс Харден (27).

Замыкает список Майкл Джордан, у него 25 наград лучшему игроку недели за карьеру.

Материалы по теме
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Live
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!

Дочь Леброна Джеймса удивила баскетбольными навыками:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android