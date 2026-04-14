Леброн Джеймс укрепил лидерство по наградам «Игрок недели» в истории НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжает удерживать лидерство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству наград «Игрок недели». 41-летний спортсмен был признан лучшим игроком финальной недели сезона-2025/2026. На счету ветерана 70 таких призов, что значительно превышает показатели других звёзд лиги.

Второе место делят Коби Брайант и Кевин Дюрант — у обоих по 33 награды. На четвёртой позиции располагается Яннис Адетокунбо с 28, далее идёт Джеймс Харден (27).

Замыкает список Майкл Джордан, у него 25 наград лучшему игроку недели за карьеру.

