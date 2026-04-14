«В лучшем случае». Перкинс насторожил «Лейкерс» по поводу скорого возвращения Дончича

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высказался по поводу скорого возвращения звёздного разыгрывающего Луки Дончича в состав «Лос-Анджелес Лейкерс» после травмы.

«Если Лука Дончич и вернётся, на сто процентов готовым он всё равно не будет. Вот в чём проблема. Когда речь идёт о таких травмах мягких тканей — как задняя поверхность бедра или икры — тебе нужно реально долго восстанавливаться. А возвращаться-то надо сразу на высочайший уровень.

К сожалению, «Лейкерс» — это вылет в первом раунде, давайте будем честны. Серьёзно, первый раунд и всё. В лучшем случае со всеми здоровыми они могли дойти до второго раунда, не дальше. А сейчас, с этими травмами… Я даже не хочу это обсуждать», — заявил Перкинс в подкасте Road Trippin' Show.

Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля Возвращение российского флага в плавании! Главные события в спорте 13 апреля
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Live
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
