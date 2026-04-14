Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич — о целях на плей-офф: одержать как минимум одну победу

Тренер «Енисея» Арсич — о целях на плей-офф: одержать как минимум одну победу
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о планах команды на плей-офф сезона-2025/2026, куда его коллектив вышел с восьмого места.

— Как оцениваете текущий сезон команды и какие цели на концовку чемпионата?
— Если брать развитие игроков, то есть несколько, которые сделали всё, чего я от них ожидал, даже больше этого. Есть несколько ребят, от которых я ожидал большего, но из-за травм они не смогли этого сделать. Если брать в целом, то мы проделали хорошую работу. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше побед — несколько матчей мы проиграли в овертаймах и концовках — выиграй мы эти встречи, я был бы доволен больше. Цели на концовку? Одержать как можно больше побед, несмотря на класс соперника. В плей-офф хочется одержать как минимум одну победу — сделать сезон как можно более долгим, — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.

За два тура до конца регулярки красноярцы уже знают своего соперника в плей-офф — ЦСКА.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android