Тренер «Енисея» Арсич — о целях на плей-офф: одержать как минимум одну победу

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о планах команды на плей-офф сезона-2025/2026, куда его коллектив вышел с восьмого места.

— Как оцениваете текущий сезон команды и какие цели на концовку чемпионата?

— Если брать развитие игроков, то есть несколько, которые сделали всё, чего я от них ожидал, даже больше этого. Есть несколько ребят, от которых я ожидал большего, но из-за травм они не смогли этого сделать. Если брать в целом, то мы проделали хорошую работу. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше побед — несколько матчей мы проиграли в овертаймах и концовках — выиграй мы эти встречи, я был бы доволен больше. Цели на концовку? Одержать как можно больше побед, несмотря на класс соперника. В плей-офф хочется одержать как минимум одну победу — сделать сезон как можно более долгим, — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.

За два тура до конца регулярки красноярцы уже знают своего соперника в плей-офф — ЦСКА.