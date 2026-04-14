Карри признался, что был недоволен собой из-за упущенного шанса увидеть Коби Брайанта

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал последний матч легендарного защитника Коби Брайанта, в котором тот в 2016 году с «Ютой Джаз» набрал 60 очков.

«Я был, честно говоря, даже немного зол. Я ведь очень хотел посмотреть последний матч Коби. Мы понимали, что у нас на кону (рекордный сезон «Уорриорз» с показателем 73-9. — Прим. «Чемпионата»), но всё равно… Я реально хотел увидеть эту игру. А потом, когда я вышел и услышал, что произошло на другой площадке, я просто не поверил: «Серьёзно? Он набрал 60?»

С одной стороны, я был на эмоциях, но как фанат баскетбола чувствовал, что в каком-то смысле меня лишили этого зрелища. Хотя, конечно, это был потрясающий опыт, без сомнения», — приводит слова Карри The Athletic.

