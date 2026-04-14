«Не знаю, сколько ещё постсезонов мне осталось». Леброн — о плей-офф в сезоне-2025/2026

41-летний американский форвард, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», поделился ожиданиями от стадии плей-офф в сезоне-2025/2026.

«Слушайте, постсезон будет… как говорят дети, «зажигательным». Это будет очень ярко, это будет безумно. Я в восторге от этого. Лично я не знаю, сколько ещё постсезонов у меня осталось в карьере.

И мы как раз недавно об этом говорили, о подготовке к постсезону и тому моменту… независимо от того, что вы сделали в регулярном сезоне. Это всё теперь неважно. Всё начинается заново. Начинается заново. Чувак, я не могу дождаться», — сказал Леброн на YouTube-канале Mind the Game.