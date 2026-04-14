Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
«Когда вам станет стыдно?» Эй Смит раскритиковал Дончича и Ривза на фоне формы Леброна

Эксперт Стивен Эй Смит высказался о двух звёздах команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», Луке Дончиче и Остине Ривзе, которые восстанавливаются после травм.

«Позвольте мне сказать вам кое-что, от чего людям должно быть стыдно. Мне до чёртиков надоело смотреть на этого человека, который в 41 год проводит 23-й сезон в НБА. Как, чёрт возьми, он в такой форме, а Лука Дончич и Остин Ривз — нет и лечат травмы? Я хочу сказать, когда же наступит момент, когда вам станет стыдно? Я просто привожу их в пример всем игрокам НБА.

Этот человек известен тем, что тратит $ 1,5 млн на поддержание своего здоровья, верно? Так почему же остальные этого не делают? Вы зарабатываете достаточно, если вы среднестатистический игрок НБА. Средняя зарплата в лиге — более $ 10 млн в год. Некоторым из вас платят по $ 40–50 млн в год. Почему вы не заботитесь о своём теле так, как Леброн Джеймс? Чёрт возьми, где ваша гордость? Где ваше достоинство? Я просто задаюсь этим вопросом. Вот что я думаю по этому поводу», — сказал Эй Смит на своём YouTube-канале.

