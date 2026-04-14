Инсайдер назвал вероятную дату возвращения Остина Ривза в состав «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст прокомментировал процесс восстановления атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза после травмы левой косой мышцы живота второй степени, а также его возможное возвращение в предстоящих матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Были такие потенциальные соперники «Лейкерс» в плей-офф, которые, исходя из собственного анализа ситуации, посчитали, что вероятность возвращения Остина Ривза на площадку раньше ожиданий достаточно высока. И вот, когда их команда готовилась к возможной встрече с «Лейкерс», они, по сути, готовились к тому, что Ривз может выйти на паркет уже в какой-то момент первой серии», — заявил Уиндхорст на YouTube-канале NBA on ESPN.