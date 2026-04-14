Травма Луки Дончича серьёзнее, чем казалось — источник

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», может иметь более серьёзную травму, чем предполагалось ранее, о чём сообщил журналист Изток Франко со ссылкой на Луку Штукина из Arena sport TV.

«Мой друг Лука Штукин во время записи подкаста только что сообщил шок-новость, согласно которой во время диагностики в Испании было обнаружено, что растяжение подколенного сухожилия у Луки, вероятно, было серьёзнее, чем первоначально диагностировано», — написал Франко в социальной сети Х.

Изначально предполагалось, что Лука Дончич пройдёт лечение в Европе и сможет вернуться в состав «Лейкерс» ко второму раунду плей-офф.