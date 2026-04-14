«Нельзя быть паршивой командой». Журналист призвал «Милуоки» обменять Янниса Адетокунбо

Обозреватель ESPN Тим Макмахон заявил, что руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» обязано обменять 31-летнего греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо.

«Супермаксимальный контракт Янниса не имеет абсолютно никакого смысла для «Милуоки». Если вы собираетесь быть посредственной командой, не будьте дорогими. Нельзя быть паршивой командой с маленького рынка с огромной платёжной ведомостью. В интересах «Бакс» — обменять Янниса», — сказал Макмахон на YouTube-канале NBA on ESPN.

Яннис выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером.