Журналист опроверг свою же информацию об осложнениях травмы Луки Дончича

Журналист и баскетбольный аналитик Изток Франко опроверг свою же информацию по поводу осложнений травмы подколенного сухожилия 27-летнего словенского защитника Луки Дончича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я удалил новость о травме Луки, так как оказалось, что информация о повреждениях, сказанная в подкасте, была неточной. С тех пор ближайшее окружение Луки подтвердило Arena sport TV, что первоначальный диагноз и сроки восстановления остаются неизменными», — написал Франко в социальной сети Х.

Сезон-2025/2026 стал первым полным сезоном Луки Дончича за калифорнийский клуб, в который он пришёл в результате обмена 2 февраля 2025 года.