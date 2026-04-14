Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Журналист опроверг свою же информацию об осложнениях травмы Луки Дончича

Журналист опроверг свою же информацию об осложнениях травмы Луки Дончича
Журналист и баскетбольный аналитик Изток Франко опроверг свою же информацию по поводу осложнений травмы подколенного сухожилия 27-летнего словенского защитника Луки Дончича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я удалил новость о травме Луки, так как оказалось, что информация о повреждениях, сказанная в подкасте, была неточной. С тех пор ближайшее окружение Луки подтвердило Arena sport TV, что первоначальный диагноз и сроки восстановления остаются неизменными», — написал Франко в социальной сети Х.

Сезон-2025/2026 стал первым полным сезоном Луки Дончича за калифорнийский клуб, в который он пришёл в результате обмена 2 февраля 2025 года.

