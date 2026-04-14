Текстовая онлайн-трансляция первого дня плей-ин НБА начнётся в 3:00 мск

В ночь на 15 апреля мск состоятся первые матчи плей-ин турнира НБА 2026 года. По их итогам определятся последние участники плей-офф, которые займут седьмые и восьмые места в посевах своих конференций. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого события, которая начнётся в 3:00 мск.

Напомним, в первый день плей-ин сыграют «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Во втором матче сыграют «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Эта встреча начнётся в 5:00 мск.

Система плей-ин устроена следующим образом: сначала встречаются команды, завершившие регулярный чемпионат на седьмой и восьмой позициях. Победитель этого матча получает седьмой номер посева и выходит в плей-офф. Проигравший же сохраняет шанс — он играет с сильнейшим из пары девятой и 10-й команд, где и определяется обладатель восьмой путёвки в основную стадию турнира.

Мбаппе шутит о контракте с НБА после матча с Колумбией: