Текстовая онлайн-трансляция первого дня плей-ин НБА начнётся в 3:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция первого дня плей-ин НБА начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь на 15 апреля мск состоятся первые матчи плей-ин турнира НБА 2026 года. По их итогам определятся последние участники плей-офф, которые займут седьмые и восьмые места в посевах своих конференций. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого события, которая начнётся в 3:00 мск.

Напомним, в первый день плей-ин сыграют «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Начало игры запланировано на 2:30 мск. Во втором матче сыграют «Финикс Санз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Эта встреча начнётся в 5:00 мск.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Система плей-ин устроена следующим образом: сначала встречаются команды, завершившие регулярный чемпионат на седьмой и восьмой позициях. Победитель этого матча получает седьмой номер посева и выходит в плей-офф. Проигравший же сохраняет шанс — он играет с сильнейшим из пары девятой и 10-й команд, где и определяется обладатель восьмой путёвки в основную стадию турнира.

Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Live
