Редик: Леброн Джеймс провёл выдающийся сезон. То, что он делает каждый день, поразительно

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик выразил уверенность, что 41-летний лидер «озёрников» соотечественник Леброн Джеймс провёл выдающийся сезон.

«Что делает Леброн, чтобы оставаться в форме и играть? Ежедневно работает над собой. Наверное, нужно спросить у него, что именно делает, но знаю, Джеймс что-то исключил из своего рациона, а что-то, наоборот, добавил, чтобы привести тело в форму. Думаю, ему было очень обидно из-за того, что не смог приехать на сборы в первый же день. При этом Леброн сыграл в 60 оставшихся матчах из 68, в том числе в нескольких играх подряд.

У него был не просто хороший сезон, а выдающийся, если учесть все обстоятельства. Если принимать во внимание тот факт, что Джеймс выступает уже 23 года в НБА и ему самому 41 год, сезон у него выдался просто невероятный. То, что Леброн делает каждый день, просто поразительно», — приводит слова Редика портал Lakers Nation.