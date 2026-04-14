Россияне Амосов, Фролов и Рябов сыграют в финале юношеской Евролиги в Афинах

Евролига анонсировала участников финала юношеского турнира Adidas NextGen, который пройдёт в Афинах параллельно с «Финалом четырёх» основной Евролиги. В числе участников — «Реал» и «Црвена Звезда», в составах которых выступают российские баскетболисты.

За «Реал» играют Егор Амосов и Илья Фролов. За «Црвену Звезду» — Егор Рябов (россиянин с черногорским паспортом). Обе команды получили уайлд-кард — «Звезда» не смогла отобраться через домашний этап в Белграде, а «Реал» не завершил отбор в Абу-Даби из-за начала войны на Ближнем Востоке.

Полный список участников:

1. «Цедевита-Олимпия».
2. «Барселона».
3. INSEP (Париж).
4. Next Generation Team 3SSB.
5. «Црвена Звезда».
6. «Реал».
7. «Жальгирис».
8. «Панатинаикос».

Турнир пройдёт с 21 по 24 мая. Групповые матчи — на Sunel Arena, финал состоится 24 мая на Telekom Center Athens перед главным матчем Евролиги. Матча за третье место не будет.

