Ник Райт: «Лейкерс» стоит обменять Остина Ривза, чтобы усилить защиту вокруг Луки Дончича

Журналист Ник Райт заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит обменять Остина Ривза, если команда хочет выиграть титул в следующем сезоне с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем.

«Считаю, если Леброн собирается остаться в «Лос-Анджелес Лейкерс», а команда хочет получить максимальные шансы на победу в чемпионате в следующем году, слова Рича Пола, сказанные им четыре месяца назад, по-прежнему актуальны. А именно: обменять Остина Ривза, чтобы усилить защиту вокруг Луки. Думаю, это был бы правильный ход», — заявил Райт в эфире программы First Things First.

В текущем сезоне Ривз принял участие в 51 матче из 52, выходя в стартовой пятёрке в 45. Его средние показатели составляют 23,3 очка, 4,7 подбора и 5,5 передачи за игру.

