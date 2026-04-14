Перкинс объяснил, в каком случае признает Леброна Джеймса более великим, чем Джордана

Перкинс объяснил, в каком случае признает Леброна Джеймса более великим, чем Джордана
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс поделился мнением о продолжающихся дебатах относительно величайшего игрока всех времён, в которых фигурируют Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

«Если 41-летний Леброн Джеймс в очном противостоянии с Кевином Дюрантом одержит победу в серии [с «Хьюстон Рокетс»], больше не хочу слышать ни слова о том, кого должны считать величайшим», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Ранее эксперт выделил преимущество Леброна Джеймса перед Лукой Дончичем в умении обращаться с мячом.

