«Это было бы безумием». Леброн Джеймс — о финале НБА между «Лейкерс» и «Бостоном»

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что хотел, чтобы в финальной серии НБА прошло противостояние между «озёрниками» и «Бостон Селтикс».

«Это было бы безумием. Когда играл на Востоке, у меня было много матчей с «Бостоном». Я им тоже не особо нравлюсь», — приводит слова Джеймса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

