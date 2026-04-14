НБА назвала лидеров сезона-2025/2026 по основным показателям в статистике

Официальный аккаунт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представил список лидеров регулярного сезона лиги в сезоне-2025/2026 по очкам, подборам, передачам, блок-шотам и перехватам за игру.
Лидеры в регулярном сезоне-2025/2026 НБА:
1. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — стал лучшим бомбардиром, набирая в среднем 33,5 очка за матч.
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — лидирует по подборам (12,9 в среднем) и передачам (10,7 в среднем).
3. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — лучший по блок-шотам (3,08 в среднем).
4. Осар Томпсон («Детройт Пистонс») — лидирует по перехватам (2,00 в среднем).