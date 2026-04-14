Опубликовано расписание драфта НБА — 2026

Драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026 состоится 23-24 июня в «Барклайс-центре» (Нью-Йорк, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Согласно официальной информации, 23 июня пройдёт первый раунд драфта, а 24 июня — второй раунд.

Это будет третий случай в истории лиги, когда процедура выбора игроков растянется на два дня. Также отметим, что 10 мая пройдёт лотерея драфта в Чикаго, которая определит порядок первых 14 пиков. А с 10 по 17 мая состоится драфт-комбайн (тесты и просмотры игроков. — Прим. «Чемпионата») в Чикаго.

По итогам регулярного сезона-2025/2026 наибольшие шансы (по 14%) на получение первого номера выбора имеют «Вашингтон Уизардс», «Индиана Пэйсерс» и «Бруклин Нетс».