Рэпер Джей Коул покинул «Нанкин» в CBA после одного матча из-за проблем с визой

Рэпер и музыкальный продюсер Джей Коул покинул команду «Нанкин Манки Кингз» после одного матча в CBA из-за проблем с визой.

«Изначально я должен был сыграть как минимум в трёх матчах за команду «Нанкин Монки Кингз» из CBA. Оформление рабочей визы заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, поэтому смог сыграть только в одном матче, прежде чем вернуться домой.

Хочу поблагодарить клуб из Нанкина и CBA за то, что они позволили мне получить этот невероятный опыт. А также моих товарищей по команде, которые были просто классными и очень хотели, чтобы я забил! Я сыграл восемь минут в одной из лучших лиг мира, у меня было несколько хороших моментов, но ни один из них не смог реализовать. Ещё пара игр — и, может быть, эти броски начали бы залетать! В любом случае доволен и благодарен! Чёрт, чувствую, как будто набрал 20 очков!!! А мои колени чувствовали себя так, будто я играл 40 минут!

[...] Я сказал команде, если смогу поддерживать форму, буду готов сыграть больше матчей в следующем году, после того как закончу турне. Я с ума схожу??? Посмотрим. МЕЧТАТЕЛЬ», — написал в своём блоге на сайте мужчина.

Джей Коул — один из самых успешных рэперов своего поколения, лауреат премий «Грэмми».