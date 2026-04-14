«Фанаты не придают должного значения его возвращению». Леброн Джеймс — о Тейтуме

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил уважение 28-летнему лидеру «Бостон Селтикс» соотечественнику Джейсону Тейтуму за скорое возвращение на площадку спустя 10 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил 12 мая 2025 года в четвёртой встрече полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».

«То, что он отсутствовал 10 месяцев, восстанавливал форму, а потом вернулся в строй, само по себе является достижением. Фанаты и коллеги [по НБА] не придают этому должного значения. Чтобы вернуться после такой травмы, нужно многое преодолеть», — приводит слова Джеймса аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.