Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Фанаты не придают должного значения его возвращению». Леброн Джеймс — о Тейтуме

«Фанаты не придают должного значения его возвращению». Леброн Джеймс — о Тейтуме
Комментарии

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», выразил уважение 28-летнему лидеру «Бостон Селтикс» соотечественнику Джейсону Тейтуму за скорое возвращение на площадку спустя 10 месяцев после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил 12 мая 2025 года в четвёртой встрече полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс».

«То, что он отсутствовал 10 месяцев, восстанавливал форму, а потом вернулся в строй, само по себе является достижением. Фанаты и коллеги [по НБА] не придают этому должного значения. Чтобы вернуться после такой травмы, нужно многое преодолеть», — приводит слова Джеймса аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Материалы по теме
История на ваших глазах. Леброн и Бронни сделали то, чего НБА ещё не видела!
Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android