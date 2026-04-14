Евролига сохранит формат с 20 командами и 38 турами в сезоне-2026/2027 — SDNA

Евролига подтвердила, что в сезоне-2026/2027 сохранит текущий формат с 20 командами и 38 турами регулярного чемпионата. Об этом сообщает греческое издание SDNA.

Это означает, что система останется неизменной как минимум ещё на один год. Шесть команд выйдут напрямую в плей-офф, ещё четыре — в плей-ин. «Финал четырёх» завершит сезон. Любые изменения формата, вероятно, будут отложены до сезона-2027/2028 или позже.

Состав участников на следующий сезон во многом остаётся неопределённым. «Хапоэль» из Тель-Авива гарантировал себе место, выйдя в плей-офф в этом сезоне. Акционеры сохранят свои места, но «Реал» и «Фенербахче» ещё не подписали новые долгосрочные соглашения с Евролигой. Будущее АСВЕЛ также под вопросом.

«Црвена Звезда», «Партизан», «Валенсия» и «Виртус» подписали трёхлетние лицензии перед сезоном-2025/2026, а «Дубай» — пятилетнюю.

У «Монако» финансовые проблемы — клуб избежал банкротства после вмешательства государства, но суд отложил рассмотрение дела до 12 июня 2026 года. «Париж» выступает по однолетнему уайлд-кард с возможностью продления.

Новый генеральный директор Евролиги Чус Буэно ранее заявлял, что организация рассматривает смену формата, в том числе переход на двухконференционную модель. По его словам, это имеет смысл только при расширении до 22 команд.

