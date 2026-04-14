Тренер «Автодора»: нас считают аутсайдерами, но мы много раз демонстрировали характер

Главный тренер «Автодора» Стипе Кулиш поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Бетсити Пармой».

«Мы хорошо играли во многих матчах, но, к сожалению, не удавалось выиграть. Победа над «Енисеем» очень много значила для нас с точки зрения уверенности. Также помним, как счастливы были наши болельщики после победы в Самаре, у нас было сильное желание вознаградить их победой и на домашней площадке. К счастью, нам это удалось, чувствуем, что сбросили с себя определённое давление.

Встречаемся с соперником, который недавно показал отличную форму, одержав победу над «Зенитом» в рамках внутрисезонного Кубка. Надеюсь, уверенность, полученная после победы, поможет нам в матче с «Пармой». Хотя все считают нас явными аутсайдерами в этой встрече, мы уже много раз демонстрировали наш характер, боевой дух и мужество, соревнуясь с фаворитами.

Это наша последняя домашняя игра в сезоне, отдадим все силы, чтобы снова подарить положительные эмоции нашим болельщикам», — приводит слова Кулиша пресс-служба команды.

«Автодор» обыграл «Енисей» в предыдущем матче Единой лиги ВТБ. В свою очередь, 11 апреля пермская «Парма» выиграла бронзу Winline Basket Cup, одолев петербургский «Зенит» со счётом 95:89 в матче за третье место.