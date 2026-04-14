«Нам надо сыграть намного, намного лучше, чем в прошлой раз». Радоньич — о матче с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич с опаской высказался насчёт предстоящего матча сине-бело-голубых с казанским клубом УНИКС, который должен пройти завтра, 15 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, УНИКС — сильный соперник. Безусловно, это будет очень трудная игра. Прежде всего нужно сыграть намного, намного лучше, чем в предыдущем матче. Нужно играть с большей энергией, наша концентрация должна быть совершенно другой, конечно, будет очень важно играть как команда. В защите необходимо, как я уже сказал, быть сосредоточенными и делать много вещей: защищаться один на один, защищаться против пик-н-ролла, бороться за подборы, конечно. В нападении для нас будет важно читать игру и делиться мячом», — приводит слова Радоньича пресс-служба клуба.

