Легионер «Зенита» из США назвал ключевой фактор в предстоящем матче с УНИКСом

34-летний лёгкий форвард «Зенита» американец Андре Роберсон поделился нюансами подготовки к домашнему матчу с УНИКСом. Игра с казанцами состоится завтра, 15 апреля, на паркете КСК «Арена». Начало — в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
— Завтра игра с УНИКСом, предыдущие две встречи в Казани остались за «Зенитом». Как проходит подготовка? Что может стать ключевым в предстоящей игре?
— Для нас будет крайне важно действовать сообща и поддерживать друг друга, несмотря на трудности. Конечно, понимаем, что сейчас для нас непростой период, но в то же время знаем, у нас есть главная цель, которой мы хотим добиться. Поэтому не сдаёмся и выйдем на площадку, чтобы отдать все силы в игре. Нужно провести все 40 минут с максимальной энергией и действовать как единая команда. Именно это нам необходимо. Тактика и игровые схемы важны, но без самоотдачи и единства они ничего не значат. Именно это постараемся показать завтра на площадке.

— Соперник уже гарантировал себе второе место и при этом ослаблен травмами. Это как-то повлияет на ваш подход к матчу?
— Нет, не особо. Неважно, кто выходит против нас, если мы сами делаем то, что должны делать как команда и как единое целое. Мы больше сосредоточены на себе, чем на сопернике. Если справимся со своими задачами, неважно, кто будет перед нами — думаю, сможем победить и выйти победителями. Вот такой у меня настрой. Не имеет значения, кто будет против нас дальше — нам нужно решать задачи здесь и сейчас, — приводит слова Роберсона пресс-служба клуба.

