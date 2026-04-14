Россиянин Илья Ермаков останется в университете Сент-Бонавентура на следующий сезон NCAA

Российский защитник Илья Ермаков продолжит карьеру в команде Университета Святого Бонавентуры (Сент-Бонавентур; St. Bonaventure Bonnies) в следующем сезоне. Он стал первым россиянином в это межсезонье, кто остаётся в прежнем клубе. Об этом сообщили в социальных сетях команды.

Ермаков — член символической пятёрки Суперлиги-2024/2025 и один из лучших игроков сезона. Летом 2025 года он уехал в NCAA в команду, но из-за травмы голеностопа в декабре Ермаков пропустил остаток сезона, успев до этого стать MVP матча. В девяти матчах он в среднем играл 11 минут, набирал 2,9 очка, делал 1,1 подбора и 1,2 передачи.

