Датский защитник «Ульма» Тобиас Дженсен признан восходящей звездой Еврокубка

Защитник «Ратиофарм Ульм» Тобиас Дженсен стал победителем награды «Восходящая звезда» Еврокубка в сезоне-2025/2026. Он стал первым датчанином и первым игроком «Ульма», получившим эту награду.

21-летний Йенсен был выбран главными тренерами команд Еврокубка среди пяти номинантов. В своём четвёртом сезоне в турнире он набирал в среднем 11,0 очка (39,3% трёхочковых), делал 3,4 подбора, 4,7 передачи (лучший показатель в команде) и 1,4 перехвата за матч.

Он занял восьмое место по перехватам, 10-е по передачам и 16-е по реализованным трёхочковым (1,9 за игру). В первых четырёх матчах сезона его показатели достигли 14,5 очка (11 из 19 трёхочковых), 3,8 передачи и 17,0 за коэффициент полезности.

В 8-м туре Дженсен оформил первый дабл-дабл в Еврокубке (15 очков и 11 передач). В прошлом сезоне его статистика была скромнее: 2,2 очка и 1,3 передачи в 16 матчах.

