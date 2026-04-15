Леброн Джеймс: Вембаньяма 100% кандидат на MVP

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», лестно высказался в адрес 22-летнего лидера техасского клуба «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы.

«По мне, Вембаньяма 100% кандидат на MVP. Он набирает в среднем 25 очков и [делает] 11 подборов. Плюс всем очевидно, что он станет лучшим защитником года. Но я всё равно считаю, что Шей, Йокич и Лука заслуживают немного больше. И даже если он получит MVP, не стану говорить: «О, боже, что мы делаем?!» Но если не получит, тоже смогу это понять», — сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.