Инсайдер раскрыл клуб НБА, который нацелен на Леброна, Янниса и Кавая Леонарда

Североамериканский журналист и инсайдер Джейк Фишер проанализировал возможный интерес руководства «Голден Стэйт Уорриорз» к ведущим баскетболистам в предстоящее летнее межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По его данным, клуб хотя бы на этапе обсуждения рассматривает таких игроков, как лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард.

Что касается статуса Леброна, то летом 2026 года получит возможность стать неограниченно свободным агентом. Его агент Рич Пол ранее уже сообщил, что в 2025 году Джеймс воспользовался опцией игрока с зарплатой $ 52,6 млн на сезон-2025/2026 в «Лейкерс», но не планирует дальнейшего продления контракта. Таким образом, полноценным свободным агентом он станет впервые с 2018 года.

Адетокунбо, по словам совладельца «Милуоки» Уэса Эденса, либо заключит новое соглашение с клубом, либо будет обменян на другой вариант. Контракт Леонарда вступает в последний год в сезоне-2026/2027, однако если лига выявит нарушения правил по зарплате, соглашение может быть аннулировано, и Леонард немедленно получит статус неограниченно свободного агента.