Раскрыты планы «Лейкерс» по Леброну Джеймсу в межсезонье-2026

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» допускает возможность, что лёгкий форвард Леброн Джеймс может продлить контракт с клубом в предстоящем межсезонье НБА. Об этом сообщает Джейк Фишер в блоге Марка Штейна на платформе Substack.

Напомним, летом 2026 года Джеймс получит шанс стать неограниченно свободным агентом.

Ранее баскетболист воспользовался опцией игрока и остался в «Лейкерс» на сезон-2025/2026 с зарплатой $ 52,6 млн, но не планирует дальнейшего продления соглашения, согласно данным агента Рича Пола. Таким образом, полноценным свободным агентом он станет впервые с 2018 года.

