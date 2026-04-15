Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Шарлотт Хорнетс — Майами Хит, результат матча 15 апреля 2026, счет 127:126, плей-ин НБА 2025-2026

«Майами» без Голдина проиграл «Шарлотт» в плей-ин НБА
В ночь с 14 на 15 апреля мск стартовал раунд плей-ин НБА сезона-2025/2026. В первом матче, состоявшемся на паркете «Спектрум-центра» в Шарлотт (США), сыграли друг с другом представители Восточной конференции, занявшие в регулярном чемпионате девятое и 10-е места соответственно — «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Хозяева паркета выиграли встречу в овертайме со счётом 127:126.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Фонтеккио, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл

Защитник хозяев Ламело Болл продемонстрировал наибольшую результативность: он принёс команде 30 очков, сделал пять подборов и 10 передач.

В ростере гостей самым результативным стал защитник Дэвион Митчелл — 28 очков, четыре подбора и шесть передач. Арьегард атакующего движения «Хит» замкнул центровой Келел Уэйр, оформивший дабл-дабл: 12 очков, 19 подборов и четыре передачи. Российский центровой клуба из Майами Владислав Голдин участия в этой встрече не принимал, поскольку выступал за команду в рамках двустороннего соглашения.

Далее «Шарлотт Хорнетс» сыграют с проигравшей командой в матче между «Филадельфией Сиксерс» и «Орландо Мэджик» и поборются за путевку в плей-офф, «Майами Хит» выбыли из борьбы.

Календарь регулярного чемпионата НБА
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Live
Плей-ин НБА — 2026: результаты, комментарии и главные интриги. LIVE!
Катастрофа для «Майами»: Адебайо схватил травму, а Болл закрыл их сезон победным броском
Катастрофа для «Майами»: Адебайо схватил травму, а Болл закрыл их сезон победным броском
