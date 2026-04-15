«Майами» без Голдина проиграл «Шарлотт» в плей-ин НБА

В ночь с 14 на 15 апреля мск стартовал раунд плей-ин НБА сезона-2025/2026. В первом матче, состоявшемся на паркете «Спектрум-центра» в Шарлотт (США), сыграли друг с другом представители Восточной конференции, занявшие в регулярном чемпионате девятое и 10-е места соответственно — «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Хозяева паркета выиграли встречу в овертайме со счётом 127:126.

Защитник хозяев Ламело Болл продемонстрировал наибольшую результативность: он принёс команде 30 очков, сделал пять подборов и 10 передач.

В ростере гостей самым результативным стал защитник Дэвион Митчелл — 28 очков, четыре подбора и шесть передач. Арьегард атакующего движения «Хит» замкнул центровой Келел Уэйр, оформивший дабл-дабл: 12 очков, 19 подборов и четыре передачи. Российский центровой клуба из Майами Владислав Голдин участия в этой встрече не принимал, поскольку выступал за команду в рамках двустороннего соглашения.

Далее «Шарлотт Хорнетс» сыграют с проигравшей командой в матче между «Филадельфией Сиксерс» и «Орландо Мэджик» и поборются за путевку в плей-офф, «Майами Хит» выбыли из борьбы.