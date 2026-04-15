Видео: победный бросок Ламело Болла, который закончил сезон для «Майами»
В ночь на 15 апреля состоялся матч плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Майами Хит» со счётом 127:126 в овертайме.
НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Фонтеккио, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл
В результате «Майами» завершил выступление в текущем сезоне, а «Шарлотт» предстоит сыграть с проигравшим из пары «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик».
Примечательно, что разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл принёс команде победу решающим броском. Болл, в свою очердеь, завершил встречу с 30 очками, 10 результативными передачами и пятью подборами, реализовав 12 из 31 броска с игры.
Комментарии
Опубликовано расписание драфта НБА — 2026 Официально
