Видео: победный бросок Ламело Болла, который закончил сезон для «Майами»

В ночь на 15 апреля состоялся матч плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Майами Хит» со счётом 127:126 в овертайме.

В результате «Майами» завершил выступление в текущем сезоне, а «Шарлотт» предстоит сыграть с проигравшим из пары «Филадельфия Сиксерс» — «Орландо Мэджик».

Примечательно, что разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл принёс команде победу решающим броском. Болл, в свою очердеь, завершил встречу с 30 очками, 10 результативными передачами и пятью подборами, реализовав 12 из 31 броска с игры.

