Защитник «Шарлотт» Уайт реализовал трёхочковый, который перевёл игру с «Майами» в овертайм

Защитник «Шарлотт» Уайт реализовал трёхочковый, который перевёл игру с «Майами» в овертайм
Комментарии

Сегодня, 15 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 127:126 в овертайме в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Фонтеккио, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл

Примечательно, что защитник «Шарлотт» Коби Уайт реализовал важнейший трёхочковый бросок, который сравнял счёт 114:114 в концовке основного времени и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время «Хорнетс» одержали победу благодаря решающему попаданию другого защитника — Ламело Болла.

Катастрофа для «Майами»: Адебайо схватил травму, а Болл закрыл их сезон победным броском
