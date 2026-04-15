Защитник «Шарлотт» Уайт реализовал трёхочковый, который перевёл игру с «Майами» в овертайм

Сегодня, 15 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 127:126 в овертайме в пользу домашней команды.

Примечательно, что защитник «Шарлотт» Коби Уайт реализовал важнейший трёхочковый бросок, который сравнял счёт 114:114 в концовке основного времени и перевёл игру в овертайм. В дополнительное время «Хорнетс» одержали победу благодаря решающему попаданию другого защитника — Ламело Болла.

