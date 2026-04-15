Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лидер «Майами» Адебайо получил травму после подножки от Болла на важном этапе сезона

Лидер «Майами» Адебайо получил травму после подножки от Болла на важном этапе сезона
Сегодня, 15 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 127:126 в овертайме в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Фонтеккио, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл

Во второй четверти центровой и лидер «Майами» Бэм Адебайо был вынужден покинуть площадку досрочно после падения на копчик. Инцидент произошёл из-за того, что разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл задел ногу Адебайо, спровоцировав падение. В итоге «Хорнетс» одержали победу в овертайме благодаря решающему броску всё того же Болла. Для «Хит» этим поражением сезон завершился окончательно.

