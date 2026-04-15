Лидер «Майами» Адебайо получил травму после подножки от Болла на важном этапе сезона

Сегодня, 15 апреля, завершился очередной матч в рамках плей-ин сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Майами Хит». Игра завершилась со счётом 127:126 в овертайме в пользу домашней команды.

Во второй четверти центровой и лидер «Майами» Бэм Адебайо был вынужден покинуть площадку досрочно после падения на копчик. Инцидент произошёл из-за того, что разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл задел ногу Адебайо, спровоцировав падение. В итоге «Хорнетс» одержали победу в овертайме благодаря решающему броску всё того же Болла. Для «Хит» этим поражением сезон завершился окончательно.

