Споэльстра — о травме Адебайо: за такие действия нужно было удалять с площадки

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (126:127 ОТ) дал комментарий по поводу травмы центрового своей команды Бэма Адебайо, полученной в результате падения на копчик после того, как защитник «Шарлотт» Ламело Болл поставил ему подножку. В итоге Адебайо вынужден был покинуть площадку до окончания матча.

«Я не думаю, что это забавно. Я не считаю это чем-то невинным. На мой взгляд, это глупый поступок, очень опасный. За такое игрок должен понести наказание. Таких вещей не должно быть в нашей игре — ставить подножку сопернику. Кто-то обязательно должен был это заметить. За такие действия нужно было удалять с площадки», — заявил Споэльстра во время послематчевой пресс-конференции.