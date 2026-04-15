Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Споэльстра — о травме Адебайо: за такие действия нужно было удалять с площадки

Комментарии

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра после матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс» (126:127 ОТ) дал комментарий по поводу травмы центрового своей команды Бэма Адебайо, полученной в результате падения на копчик после того, как защитник «Шарлотт» Ламело Болл поставил ему подножку. В итоге Адебайо вынужден был покинуть площадку до окончания матча.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Фонтеккио, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл

«Я не думаю, что это забавно. Я не считаю это чем-то невинным. На мой взгляд, это глупый поступок, очень опасный. За такое игрок должен понести наказание. Таких вещей не должно быть в нашей игре — ставить подножку сопернику. Кто-то обязательно должен был это заметить. За такие действия нужно было удалять с площадки», — заявил Споэльстра во время послематчевой пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android