Ламело Болл отреагировал на травму Бэма Адебайо, возникшую из-за его подножки

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл после матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Майами Хит» (127:126 ОТ) высказался о моменте с участием центрового «Майами» Бэма Адебайо.

Напомним, в начале второй четверти Адебайо упал на паркет после того, как Болл задел его ногу, из-за чего Бэм получил травму поясницы и не смог продолжить встречу.

«Хочу извиниться за тот эпизод. Меня тогда самого по голове задели, я немного не понимал, что происходит. Обязательно позже узнаю, всё ли с ним в порядке. Сам ещё даже не видел этот момент», — заявил Болл во время послематчевой пресс-конференции.