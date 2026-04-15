Ламело Болл отреагировал на травму Бэма Адебайо, возникшую из-за его подножки

Разыгрывающий и лидер «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл после матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Майами Хит» (127:126 ОТ) высказался о моменте с участием центрового «Майами» Бэма Адебайо.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
127 : 126
ОТ
Майами Хит
Майами
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Болл, Уильямс, Уайт, Джеймс, Книппел, Грин, Колкбреннер, Диабате, Коннотон, Манн, Миллер, Тиллман, Салон, Макнили
Майами Хит: Фонтеккио, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл

Напомним, в начале второй четверти Адебайо упал на паркет после того, как Болл задел его ногу, из-за чего Бэм получил травму поясницы и не смог продолжить встречу.

«Хочу извиниться за тот эпизод. Меня тогда самого по голове задели, я немного не понимал, что происходит. Обязательно позже узнаю, всё ли с ним в порядке. Сам ещё даже не видел этот момент», — заявил Болл во время послематчевой пресс-конференции.

