Портленд Трэйл Блэйзер — Финикс Санз, результат матча 15 апреля 2026, счет 114:99, плей-ин НБА 2025-2026

«Портленд» победил «Финикс» в плей-ин, у Авдии 41 очко и 12 передач
В ночь с 14 на 15 марта мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился второй матч плей-ин НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бруклин Нетс», занявшими в регулярном чемпионате девятое и седьмое места соответственно. Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 114:99.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
15 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 114
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Финикс Санз: О'Нил, Данн, Букер, Коффи, Брукс, Грин, Малуач, Игодаро, Гиллеспи, Бри, Уильямс, Буей, Ливерс, Хайсмит, Флеминг, Хантли, Гудвин
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Уэсли, Лав, Тибулл, Холидэй, Авдия, Грант, Янгблад, Ян, Шарп, Клингэн, Мюррэй, Крейчи, Кент, Камара, Уильямс, Сиссоко

У хозяев 35 очков набрал Джейлен Грин, на счету Девина Букера 22 очка.

У гостей 41 очко и 12 передач набрал Дени Авдия, став самым результативным игроком матча. 21 очко на счету Джру Холидея.

«Портленд» сыграет в первом раунде плей-офф с «Сан-Антонио». «Финикс» в плей-ин встретится с победителем матча «Голден Стэйт» — «Клипперс».

Календарь регулярного чемпионата НБА
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
