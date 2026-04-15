«Портленд» победил «Финикс» в плей-ин, у Авдии 41 очко и 12 передач

В ночь с 14 на 15 марта мск на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) завершился второй матч плей-ин НБА сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бруклин Нетс», занявшими в регулярном чемпионате девятое и седьмое места соответственно. Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 114:99.

У хозяев 35 очков набрал Джейлен Грин, на счету Девина Букера 22 очка.

У гостей 41 очко и 12 передач набрал Дени Авдия, став самым результативным игроком матча. 21 очко на счету Джру Холидея.

«Портленд» сыграет в первом раунде плей-офф с «Сан-Антонио». «Финикс» в плей-ин встретится с победителем матча «Голден Стэйт» — «Клипперс».