Единая лига: расписание матчей 15 апреля

В среду, 15 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 15 апреля:

15:30 мск. «Енисей» — МБА-МАИ;

18:00 мск. «Автодор» — «Бетсити Парма»;

18:30 мск. «Самара» — «Уралмаш»;

19:30 мск. «Зенит» — УНИКС.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, в активе клуба 31 победа и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 11 поражениях.