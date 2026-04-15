Единая лига: расписание матчей 15 апреля

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 15 апреля

Комментарии

В среду, 15 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 15 апреля:

15:30 мск. «Енисей» — МБА-МАИ;
18:00 мск. «Автодор» — «Бетсити Парма»;
18:30 мск. «Самара» — «Уралмаш»;
19:30 мск. «Зенит» — УНИКС.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, в активе клуба 31 победа и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 11 поражениях.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android