Единая лига: расписание матчей 15 апреля

В среду, 15 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Единая лига. Расписание матчей на 15 апреля:
15:30 мск. «Енисей» — МБА-МАИ;
18:00 мск. «Автодор» — «Бетсити Парма»;
18:30 мск. «Самара» — «Уралмаш»;
19:30 мск. «Зенит» — УНИКС.
Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях. На втором месте располагается казанский УНИКС, в активе клуба 31 победа и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 11 поражениях.