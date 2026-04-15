«Зенит» — УНИКС: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В среду, 15 апреля, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 19:30 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя командами из топ-3 регулярного чемпионата — «Зенитом» и УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург — УНИКС Казань

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между коллективами. Она будет доступна в матч-центре. Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и в группе во «ВКонтакте» Единой лиги.

После 37 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Единой лиги ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях. На втором месте казанский УНИКС — 31 победа и шесть поражений. На третьем месте располагается санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед и 11 поражений.