Чемпион НБА объяснил, почему Вембаньяма не заслуживает награды MVP в этом сезоне

Бывший разыгрывающий, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Джейсон Уильямс поделился мнением о гонке за звание самого ценного игрока (MVP) лиги в нынешнем сезоне. По его словам, награды достоин игрок «Бостон Селтикс» Джейлен Браун, в то время как центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма — пока нет.

«Думаю, Джейлен Браун заслуживает MVP. Что касается Вембаньямы — для него ещё слишком рано. С ним или без него, «Спёрс» всё равно не побеждают. Поставьте на его место Люка Корнета, и он бы удерживал ситуацию на том же уровне», — сказал Уильямс в эфире Hoopin' Hollerin в социальных сетях.

