Результаты матчей НБА 15 апреля

В ночь с 14 на 15 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли два матча раунда плей-ин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

«Шарлотт Хорнетс» – «Майами Хит» — 127:126 ОТ;

«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:114.

Напомним, игры стадии плей-офф начнётся 19 апреля. Лидером Западной конференции по итогам регулярного чемпионата стала «Оклахома-Сити Тандер», лидером Восточной конференции – «Детройт Пистонс».

