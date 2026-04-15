Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» вошёл в число клубов, заинтересованных в расширении Евролиги

Комментарии

Клубы Евролиги провели заседание, на котором решили сохранить формат с 20 командами на сезон-2026/2027. В пресс-релизе уточняется, что более десятка клубов изъявили желание присоединиться к турниру в обозримой перспективе.

«И ещё одна деталь из Барселоны: петербургский «Зенит» входит в число клубов, заинтересованных в расширении. Так что рано или поздно российские команды вернутся в Евролигу», — написал главный редактор Eurohoops Арис Баркас в соцсетях.

Ранее издание SDNA подтвердило, что Евролига сохранит прежний формат с 20 командами и 38 турами в сезоне-2026/2027. Любые изменения, включая переход на двухконференционную модель, возможны не ранее сезона-2027/2028.

Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android