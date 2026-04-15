Форвард Лопатин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенит» — УНИКС

Форвард УНИКСа россиянин Андрей Лопатин высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги с «Зенитом», который состоится сегодня, 15 апреля, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 апреля 2026, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург — УНИКС Казань

«Ожидаем интересный матч. Уверен, что «Зенит» предстанет мотивированным. Но и у нас много желания бороться.

Несмотря на то что мы уже точно вторые в регулярном чемпионате, всё равно постараемся играть исключительно на победу», — приводит слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.

Напомним, после 37 матчей УНИКС располагается на второй строчке в регулярном чемпионате Единой лиги, «Зенит» — третий.

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США